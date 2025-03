Evropske države obsodile rusko uporabo veta v Varnostnem svetu

New York, 7. marca - Evropske članice ZN so v četrtek obsodile ruski veto na dva amandmaja k nedavnemu ameriškemu predlogu resolucije o vojni med Ukrajino in Rusijo. Veleposlanik Samuel Žbogar je dejal, da je vsak veto na besedilo, ki zadeva Ustanovno listino ZN, obžalovanja vreden. Države iz drugih delov sveta so medtem bolj poudarjale, da je čas za konec vojne.