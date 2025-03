Trump podpisal izvršni ukaz za ustanovitev strateške rezerve kriptovalut

Washington, 7. marca - Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek podpisal izvršni ukaz za ustanovitev prve nacionalne strateške rezerve kriptovalut, o katerem je govoril v začetku meseca. Njegova najava je takrat povzročila rast cen kriptovalut, vendar je potem vse pokvaril z uvajanjem carin in cene tega premoženja so zdaj nižje. Dodatno so padle tudi po podpisu ukaza.