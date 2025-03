Varnostni svet ZN za zaprtimi vrati o BiH brez odločitve

New York, 7. marca - Varnostni svet ZN se je v četrtek sešel na posvetu o Bosni in Hercegovini. Na srečanju za zaprtimi vrati niso sprejeli odločitve. Rusija je menila, da je obsodba predsednika Republike Srbske Milorada Dodika zaostrila razmere v BiH, večina drugih članic VS pa, da si za nestabilnost krive poteze Republike Srbske, so za STA povedali diplomatski viri.