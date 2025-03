Newyorške borze končale v rdečem

New York, 6. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah, kar analitiki med drugim pripisujejo zmedi glede ameriških carin. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč do 2. aprila zamrznil zaračunavanje 25-odstotnih carin na uvoz blaga in storitev iz Mehike, ki jih pokriva prostotrgovinski sporazum USMCA.