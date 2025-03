Zdravstveno stanje papeža ostaja stabilno

Vatikan, 6. marca - Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno in danes ni imel novih dihalnih stisk, so sporočili iz Vatikana. Zdravniki medtem v prognozi glede njegovega zdravstvenega stanja ostajajo zadržani, so pa iz tiskovnega urada Vatikana dodali, da bodo glede na stabilnost klinične slike naslednji zdravniški bilten objavili v soboto.