Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale, da sta premierja Slovenije Robert Golob in Hrvaške Andrej Plenković skupaj potovala na srečanje voditeljev članic EU v Bruslju. Poročale so tudi o Golobovi izjavi, da bo morala Slovenija do leta 2030 izdatke za obrambo zvišati na dva odstotka BDP.