EU pozvala vodstvo Republike Srbske k odpovedi razdiralnim dejanjem

Bruselj, 6. marca - Zakoni, ki jih je uveljavila Republika Srbska o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete, spodkopavajo ustavni in pravni red države ter ogrožajo temeljne svoboščine državljanov, so danes opozorili v Bruslju. Vodstvo entitete so pozvali, naj se vzdrži in odpove provokativni, razdiralni retoriki in dejanjem.