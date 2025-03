Skakalci na SP v Trondheimu ubranili ekipni naslov iz Planice

Trondheim, 6. marca - Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu ponovili uspeh in ubranili zgodovinski prvi ekipni naslov izpred dveh let v Planici. Slovenci so zmagali s 13,4 točke naskoka pred favoriziranimi Avstrijci, tretje mesto so zasedli domačini Norvežani (+ 15,3).