Trump začasno zamrznil carine na uvoz iz Mehike

Washington, 6. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je do 2. aprila zamrznil zaračunavanje 25-odstotnih carin na uvoz blaga in storitev iz Mehike, ki jih pokriva prostotrgovinski sporazum USMCA, je danes sporočil prek družbenega omrežja Truth Social. Po napovedi ministra za trgovina Howarda Lutnicka bo to najverjetneje storil tudi za uvoz iz Kanade.