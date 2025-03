Slovenski skakalci na vrhu po polovici ekipne tekme na SP

Trondheim, 6. marca - Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na odlični poti, da ubranijo zgodovinski ekipni naslov izpred dveh let v Planici. Slovenci (523 točk) so eden za drugim nizali dobre nastope in imajo po polovici tekme 21,5 točke prednosti pred Avstrijci na drugem mestu.