Slovenske kolajne na SP v nordijskem smučanju

Trondheim, 6. marca - Slovenski športniki so v zgodovini svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju zbrali 21 kolajn. Na SP v Trondheimu je Nika Prevc na srednji skakalnici zbirki dodala šesto zlato kolajno, sedmo pa so danes osvojili Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek na ekipni tekmi. Dan prej je v Trondheimu mešana ekipa osvojila srebro.