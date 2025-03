Logaj s predstavniki Odklopi.net o omejitvi uporabe pametnih telefonov v šolah

Ljubljana, 6. marca - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj se je v sklopu intenzivnih razprav s strokovno in širšo javnostjo glede omejitve uporabe pametnih telefonov v vzgojno-izobraževalnih zavodih sestal s pobudniki peticije Odklopi.net. Logaj je napovedal nadaljnje razprave s ciljem oblikovanja dokončnih predlogov, so sporočili z ministrstva.