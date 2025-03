Bankirke v Zagrebu izgubile še drugo tekmo

Zagreb, 6. marca - Odbojkarice OTP banke Branika so zaključni turnir srednjeevropske lige končale na četrtem mestu, ki so ga zasedale že po rednem delu tekmovanja. Na turnirju v Zagrebu so najprej izgubile slovenski derbi proti Calcitu Volleyju, danes pa so morale priznati premoč še Dinamu Zagreb, izgubile so z 1:3 (-26, -20, 15, -21).