Klaebo z Norveško do svoje pete zlate kolajne v Trondheimu, Slovenci 14.

Trondheim, 6. marca - Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojil še svoje peto zlato odličje tega SP, ko je Norveški štafeti na 4 x 7,5 km pomagal do zanesljive zmage. Slovenski tekači Miha Šimenc, Valerij Gontar, Miha Ličef in Vili Črv so zasedli 14. mesto (+ 3:50,1).