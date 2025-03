Slovenija ni več ogroženo območje zaradi kuge drobnice na Madžarskem

Ljubljana, 6. marca - Državno središče za nadzor bolezni je v torek preklicalo ogroženo območje in odpravilo ukrepe, ki so v Sloveniji od konca januarja veljali zaradi izbruha kuge drobnice na Madžarskem, so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ob tem rejce pozivajo k doslednemu izvajanju ukrepov za preprečevanje vnosa bolezni.