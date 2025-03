Sudan pri ICJ vložil tožbo proti ZAE zaradi domnevne sokrivde v genocidu

Kartum/Dubaj, 6. marca - Sudan je na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložil tožbo proti Združenim arabskim emiratom (ZAE), v kateri trdi, da je ta arabska država vpletena v domnevni genocid, saj naj bi podpirala sudanske paravojaške sile za hitro podporo (RSF), so sporočili danes v Haagu. ZAE so obtožbe zavrnili in zatrdili, da jih bodo skušali ovreči.