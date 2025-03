Podjetnice poudarjajo pomen sodelovanja za uspeh

Ljubljana, 6. marca - Ženske si želijo večje vključenosti v podjetniške in menedžerske vode, saj so prav tako sposobne in najmanj enakovredne moškim, je bilo slišati na okrogli mizi Od enakosti k sodelovanju na GZS. Sogovornice so poudarile, da sta za uspeh nujna povezovanje in podpora, ter opozorile, da so ženske strokovnjakinje v medijih še vedno premalo zastopane.