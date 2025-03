Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper ruško županjo zaradi občinskega stanovanja

Ruše, 6. marca - Tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper županjo Občine Ruše Urško Repolusk zaradi suma zlorabe položaja pri prodaji občinskega stanovanja pred petimi leti. Kot so danes sporočili z občine, je to potrditev, da Občina Ruše in županja vodita postopke prodaje nepremičnin skladno z zakonodajo in pod enakimi pogoji za vse.