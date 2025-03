Maribor in Olimpija v nedeljo igrata pomemben derbi v boju za naslov prvaka

Ljubljana, 6. marca - Nogometaši v Prvi ligi Telemach bodo v soboto in nedeljo igrali tekme 24. kroga. Vrhunec tega bo nedeljski obračun v Ljudskem vrtu med drugouvrščenim Mariborom in vodilno Olimpijo. Položaj na lestvici in zadnje predstave obeh ekip napovedujejo zanimiv obračun, v katerem si tako kot običajno oboji želijo zmagati. Tekma bo ob 15. uri.