Na dogodku osvetlili doprinos žensk v energetiki

Ljubljana, 6. marca - Ženske imajo v energetiki neprecenljiv doprinos ter pomembno vplivajo na inovacije in trajnostni razvoj, je na dogodku Ženske za zeleno energijo '25 poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Govorci so med drugim naslovili tudi tematiko zelene transformacije, ki ob podnebnih spremembah postaja nujnost in ne več izbira.