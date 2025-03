V Italiji razbili obsežno shemo izogibanja plačevanja davkov pri uvozu blaga s Kitajske

Luxembourg, 6. marca - Italijanska finančna policija je danes v Rimu in Firencah zamrznila za več kot 71 milijonov evrov premoženja v akciji proti 17 osebam, osumljenim sodelovanja v obsežni shemi utaje davkov na uvoz potrošniškega blaga iz Kitajske, kot so oblačila in torbe. Akcijo je izvedla v okviru preiskave urada Evropskega javnega tožilstva EPPO v Rimu.