London: Za sodelovanje v koaliciji voljnih zainteresiranih 20 držav

London/Liverpool, 6. marca - Približno 20 držav je zainteresiranih za sodelovanje v t. i. koaliciji voljnih, ki jo je na neformalnem vrhu o Ukrajini konec tedna napovedal britanski premier Keir Starmer in ki bi nadzorovala izvajanje morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo, so danes sporočili britanski uradniki.