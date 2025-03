Trije slovaški državljani v pripor zaradi vlomov v garaže v Celju

Celje, 6. marca - Celjske policiste je prejšnji vikend občan obvestil, da je v Vrunčevi ulici v Celju opazil moške, ki so vlamljali v garaže. Policista, ki sta prišla na kraj dogodka, sta pri vlomih zalotila tri moške, državljane Slovaške. Vse tri so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil enomesečni pripor, so danes sporočili s policije.