Sredi Murske Sobote odprli Hišo sožitja

Murska Sobota, 6. marca - V središču Murske Sobote so odprli Hišo sožitja, namenjeno srečevanju in sodelovanju med slovensko in madžarsko skupnostjo. Prostore v Slovenski ulici 40 upravlja podjetje Minta, ki ga je ustanovila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, obnovo in opremo pa je v celoti financirala Madžarska, je povedal direktor Minte Milan Varga.