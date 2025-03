Mariborski kriminalisti preiskujejo poskus oškodovanja evropskih sredstev

Maribor, 6. marca - Mariborski kriminalisti so prejšnji teden na območju Maribora in Murske Sobote zaradi suma poskusa storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU izvedli več hišnih preiskav. Predkazenski postopek usmerja Evropsko javno tožilstvo ter poteka zoper več pravnih oseb in eno fizično osebo oziroma samostojnega podjetnika.