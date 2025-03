Patolog v primeru smrti v Brunšviku ni izključil možnosti zasaditve na nož

Maribor, 7. marca - V nadaljevanju sojenja Ireni Tihec, obtoženi uboja moža aprila 2022 po prepiru v družinski hiši v Brunšviku, so danes na mariborskem sodišču pričali sorodniki obtožene, ki so poročali o poniževalnem odnosu pokojnega do žene. Po ocenah matere pokojnega pa sta imela vzoren zakon. Patolog v izvedenskem mnenju ni izključil možnosti zasaditve na nož.