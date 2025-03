Slovencem zlati medved za promocijsko kampanjo ob OI v Parizu

Ljubljana/Berlin, 6. marca - Mednarodna žirija je na največjem svetovnem turističnem sejmu ITB Berlin v okviru marketinškega tekmovanja The Golden City Gate zlatega medveda v kategoriji promocijskih kampanj podelila kampanji Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Slovenske turistične organizacije z naslovom "Slovenija. Uspeh je v naši naravi.", so danes sporočili iz OKS.