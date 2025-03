Snežne razmere v visokogorju

Plaz mokrega nesprijetega snega se lahko sproži zaradi naravnega vzroka ali majhne dodatne obremenitve. Na osojnih pobočjih še vztraja trdoživa šibka plast, ki je skrita pod suhim snegom; ob veliki dodatni obremenitvi se lahko sproži globok in obširen plaz suhega sprijetega snega. Posebno na strmih pobočjih je nujno izvajanje ukrepov za zmanjšanje dodatne obremenitve. Na območjih, kjer je sneg spihan, je podlaga trda in poledenela, tam je povečana verjetnost zdrsa.

Ob toplem vremenu zadnjih dni se je snežna odeja na prisojah pospešeno preobražala in talila. Izrazite prisoje so ponekod povsem kopne do višine 1800 metrov. Sneg je osrenjen, površina snežne odeje se spreminja v značilnih spomladanskih dnevnih ciklih: popoldne pomrzne, zjutraj se prične mehčati, sredi dneva je najbolj mehka, popoldne prične zmrzovati. Na najbolj izrazitih prisojah pomrznjeni sneg drži našo težo, na manj izrazitih se še skorjasto predira. Na prisojah se verjetnost naravnega in človeškega proženja plazov tekom dneva izrazito spreminja in je zjutraj zelo majhna, dopoldne nekoliko povečana, sredi dneva in popoldne pa največja. Plaz mokrega nesprijetega snega se lahko sproži sam ali zaradi smučarja, ki odrine zgornje omehčane plasti. Na osojah je sneg ostal suh, rahel, zelo ugoden za smuko, brez smuči se predira. Kljub navidez ugodnim razmeram snežna odeja ni zelo stabilna: 30-50 centimetrov pod površino je v večjem delu našega visokogorja trdoživa šibka plast osreženih zrn in globinskega sreža. Ob gibanju - smučanju ali hoji - te šibke plasti večinoma ne bomo preobremenili, če pa do tega pride, je plaz suhega sprijetega snega lahko globok in obširen, velik. Taka struktura snežne odeje ni značilna za običajne zime v naših gorah, zato obiskovalci gora z njo nimamo veliko izkušenj. Nujno je izvajanje ukrepov, s katerimi zmanjšamo obremenitev snežne odeje ob prečkanju, še posebno na strmih pobočjih, v bližini grebenov, ob iztekih grap, pod stenami.

Danes, v četrtek, in v petek se bo nadaljevalo podobno vreme. V soboto bo oblačno, zato bo dnevno mehčanje snežne odeje na prisojah manj izrazito. Oblačnost bo visoka, zato bo vidljivost v gorah predvidoma še zadovoljiva. V noči na nedeljo se bo okrepil jugozahodnik, zato bo v nedeljo morda več srednje oblačnosti, v gorah megle. Ostalo bo podobno toplo, na 1500 metrih okoli 5 stopinj Celzija, na 2000 metrov 2 stopinji Celzija.

Do sobote se bo snežna odeja preobražala podobno kot v zadnjih dneh. Nevarnost snežnih plazov se bo na prisojah povečevala od srede dopoldneva do srede popoldneva, nato se bo spet zmanjšala. V soboto in nedeljo bo zaradi oblačnega vremena spomladanski dnevni cikel manj izrazit. Na osojah bo trdoživa šibka plast še vztrajala. Do ponedeljka ne bo večje spremembe snežnih razmer.