Jernej Slivnik in Tabea Dolžan slovenska aduta na paraolimpijskih igrah

Ljubljana, 6. marca - Po zimskih olimpijskih igrah 2026 bodo tekmovališča v Milanu in Cortini d'Ampezzo zasedli še paraolimpijskimi športniki. Danes je točno eno leto do začetka 14. zimskih paraolimpijskih iger, ki bodo v Italiji med 6. in 15. marcem 2026. Slovenijo bosta na igrah zastopala alpski parasmučar Jernej Slivnik in parasmučarska tekačica Tabea Dolžan.