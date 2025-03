V galeriji Ex arte fotografski prehodi med stvarnostjo in iluzijo Jona Žagarja

Ljubljana, 6. marca - V galeriji Ex arte bodo drevi odpri razstavo Jona Žagarja z naslovom Vihar mi v kozarec vlil je ocean. Kot so zapisali v galeriji, je Žagarjevo delo kontinuiran proces raziskovanja analogne fotografije, kjer z natančnim prepletanjem svetlobe in sence raziskuje prehode med stvarnostjo in iluzijo.