Na festivalu malvazije se bo predstavilo več kot 60 vinarjev

Portorož, 9. marca - Društvo vinogradnikov slovenske Istre danes in v ponedeljek v portoroškem hotelu Slovenija organizira 27. festival Malvazija, žlahtni okus Mediterana. Tokrat se bo na njem predstavilo več kot 60 vinarjev s 150 vzorci malvazij iz slovenskega in hrvaškega dela Istre, s Krasa, iz Vipavske doline, Goriških Brd in Italije.