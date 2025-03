Umrl pionir jazz funka Roy Ayers

New York, 6. marca - Umrl je ameriški jazzovski glasbenik, vibrafonist, skladatelj in producent Roy Ayers, ki velja za pionirja jazz funka. Izdal je več deset albumov z legendarnimi glasbeniki. Njegov vpliv se je prenesel tudi na druge umetnike, saj so številni njegove skladbe vključili v svoje pesmi. V preteklosti ga je bilo slišati tudi v Sloveniji.