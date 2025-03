Otrok padel skozi odprtino zasilnega izhoda na minibusu

Lendava, 6. marca - Na območju Lendave je v torek okoli 14. ure med vožnjo skozi zasilna vrata minibusa padel otrok. Policija je ugotovila, da so se zasilna vrata med vožnjo odprla in je otrok padel skozi odprtino, ki ni namenjena za vstop in izstop potnikov. Pri padcu se je otrok lažje poškodoval, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.