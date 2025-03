Iz kranjske proračunske rezerve sredstva za sanacijo plazov

Kranj, 6. marca - Kranjski svetniki so na sredini seji zagotovili črpanje proračunske rezerve za sanacijo po poplavah, pri čemer bo glavnina sredstev namenjena sanaciji plazov. Svetniki so zagotovili tudi sredstva za novo vozilo urgentnega zdravnika Zdravstvenega doma Kranj in za obnovo nadvoza nad avtocesto ter sprejeli občinsko celostno prometno strategijo.