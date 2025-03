ZN po ameriških rezih pomoči sprostili sredstva sklada za nujen odziv

Ženeva/New York, 6. marca - Združeni narodi so po drastičnem zmanjšanju sredstev za humanitarno pomoč sprostili 110 milijonov dolarjev sredstev iz sklada za nujen odziv, so danes sporočila pri organizaciji. Pri tem niso neposredno omenili ZDA, ki so bile dolgo največja donatorica pomoči, a so jo pod predsednikom Donaldom Trumpom močno skrčile.