Začenja se akcija zbiranja plastenk za prve posredovalce

Ljubljana, 9. marca - Društvo prvih posredovalcev skupaj z Lidlom Slovenija v ponedeljek začenja akcijo zbiranja odpadnih plastenk. Z zbranimi sredstvi bodo v društvu nakupili defibrilatorije in dodatno opremo. Zbiranje plastenk bo v treh Lidlovih trgovinah potekalo od 10. marca do 30. septembra, so sporočili s podjetja.