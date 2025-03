V Pliberku tradicionalno čezmejno ljubiteljsko zborovsko petje

Velja za pomemben kulturni most med narodi in generacijami ter poudarja pomen ohranjanja zborovske tradicije. Na letošnjem že 58. srečanju odraslih pevskih zasedb bodo nastopili številni pevski zbori iz Avstrije in Slovenije. Občinstvu bodo predstavili bogato zakladnico zborovske glasbe, od ljudskih pesmi do sodobnih priredb, so sporočili iz zgoraj omenjene izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD).

V Pliberku na avstrijskem Koroškem se bodo drevi predstavili: MoPZ DU Dravograd, MePZ KPD Libeliče, MoPZ Šempeterski pavri Otiški vrh, MePZ Župnije Črna na Koroškem, MoPZ Fran Berneker, MoPZ Goršek Štefan Čaki Šentjanž in MePZ Podjuna Pliberk.

Po današnjem srečanju v Pliberku bodo sledila še tri srečanja: Pri Kovaču na Obirskem prihodnji petek, dan kasneje v Družbenem domu na Prevaljah ter zaključek pevskih srečanj, ki bo letos v baročnem dvorcu Bukovje pri Dravogradu 23. marca.

Na letošnje 58. srečanje se je prijavilo skupno 24 zborov iz avstrijske in slovenske Koroške. Strokovna spremljevalka srečanja je Alenka Podpečan, ki bo sodelujočim po koncertu podala strokovno mnenje o izvedbi ter nasvete za nadaljnje delo.

Prvo srečanje pevcev je bilo 20. oktobra 1966 v organizaciji KUD Prežihov Voranc na Ravnah na Koroškem v sklopu cikla večerov Mežiška dolina poje, pleše in igra. Jubilejno deseto srečanje pevcev je prineslo prelomnico v organizaciji pevskih srečanj Od Pliberka do Traberka in je bilo prvo srečanje, na katerem so sodelovali zbori vseh štirih koroških občin.

Na 13. srečanju leta 1980 je oživelo zamejsko zborovstvo, saj je sodelovalo 18 zamejskih zborov. Dve leti kasneje je srečanje gostilo največ pevskih zborov, prepevalo je okoli 1200 pevcev iz 46 zborov. Ob 50-letnici srečanja leta 2017 je bil osrednji koncert na Ravnah na Koroškem, kjer je nastopilo 22 koroških zborov z obeh strani meje z več kot 360 pevci.