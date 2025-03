Mariborčan in Šentiljčan osumljena več vlomov v gostinske lokale in bencinske servise

Maribor, 6. marca - Mariborski policisti so konec februarja odvzeli prostost 33-letniku iz Maribora in 36-letniku iz Šentilja, ki sta osumljena devetih vlomov v gostinske lokale in bencinske servise, od koder sta odtujila gotovino in tobačne izdelke. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, bodo zoper njiju podali kazensko ovadbo zaradi velike tatvine.