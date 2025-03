V Republiki Srbski začeli veljati ustavno sporni zakoni

Banjaluka, 6. marca - V Republiki Srbski so danes začeli veljati ustavno sporni zakoni o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete, poroča tiskovna agencija Federacije BiH - Fena. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je podpisal zakone, je danes zatrdil, da to ne pomeni grožnje za BiH.