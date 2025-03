Evropske borze vodoma večinoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 6. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi v začetku današnjega trgovanja večinoma beležijo rast. Vlagatelje so spodbudila znamenja popuščanja ZDA pri vprašanju carin, potem ko so iz Washingtona v sredo sporočili, da 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov iz Mehike in Kanade preložijo za mesec dni, poroča Reuters.