Skupina Triglav lani z osemkratno rastjo čistega dobička

Ljubljana, 6. marca - Skupina Triglav je po nerevidiranih podatkih lansko leto končala s 131,4 milijona evrov čistega dobička, kar je osemkrat več kot leto prej. Celotni obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, se je znižal za odstotek na 1,72 milijarde evrov. To je kljub izpadu v segmentu Zdravje nad načrti, so sporočili.