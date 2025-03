ZPS opozarja na pesticide v šopkih rož

Ljubljana, 6. marca - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) na podlagi raziskave iz tujine opozarja, da so v rezanem cvetju pogosto prisotni pesticidi - tudi taki, ki so v EU prepovedani, zato naj potrošniki pred nakupom preverijo poreklo ali izberejo lokalno cvetje. Pozivajo pa tudi k spremembah zakonodaje na tem področju z namenom zaščite javnega zdravja in okolja.