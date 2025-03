Skupina Telekom Slovenije lani še okrepila dobiček

Ljubljana, 6. marca - Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 720 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je dva odstotka več kot leto prej. EBITDA se je okrepil za pet odstotkov na 240,3 milijona evrov in je bil nad načrti, čisti dobiček pa je bil višji za 17 odstotkov in je znašal 55,2 milijona evrov, so danes sporočili iz Telekoma Slovenije.