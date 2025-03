Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 6. marca - Danes bo jasno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem od -1 do 4, najvišje dnevne od 15 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto dopoldne se bo od juga oblačnost prehodno povečala. V nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo prek severne Evrope. S šibkim vetrom južnih smeri doteka k nam topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo. Jutra bodo sveža, popoldnevi pa zelo topli za ta letni čas.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden.