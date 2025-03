Cene nafte so se dvignile z večletnega dna

Singapur, 6. marca - Cene surove nafte so se danes zvišale, s čimer so se odbile z večletnega dna. A kot na spletni strani poroča Reuters, so višje dvige cen zamejile negotovosti, povezane s carinami, in napoved razširjene skupine proizvajalk nafte Opec+, da bo aprila nadaljevala načrtovano povečanje proizvodnje.