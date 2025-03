Sindikat knjižnice v Murski Soboti opozarja na težave, vodstvo očitke zavrača

Murska Sobota, 6. marca - Pokrajinska in študijska knjižnica (PIŠK) Murska Sobota se sooča z izzivi, ki po mnenju knjižničarjev vplivajo na kakovost njihovih storitev. Sindikalna zaupnica sindikata Glosa Suzana Lukovnjak je za STA povedala, da se srečujejo s pomanjkanjem strokovnih delavcev in zastarelo opremo, ukinili so tudi bibliobus. Vodstvo knjižnice trdi nasprotno.