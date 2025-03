Kralji nadaljujejo niz porazov

Los Angeles, 6. marca - Hokejisti Los Angelesa so niz porazov raztegnili na pet. Zjutraj so v severnoameriški ligi NHL izgubili na domačem ledu z 2:3. Po izvajanju kazenskih strelov so bili boljši gostje iz St. Louisa Blues. Kapetan kraljev Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce svoje ekipe.