Ovečkin že pri 885. golu

New York, 6. marca - Zvezdnik moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je v severnoameriški hokejski ligi NHL dosegel svoj 885. karierni gol. Rusa loči le še devet golov od rekorda Wayna Gretzkyja. Ta je dosegel 894 golov. Prestolniki so sicer v sredo v Madison Square Gardnu s 3:2 po podaljšku premagali proti New York Rangers.