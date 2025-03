Pregled - šport, 5. 3. (sreda)

Ljubljana, 5. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 5. marca.

TRONDHEIM - Smučarski skakalci Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na tekmi mešanih ekip osvojili srebrno odličje. Slovenija, pri kateri sta blestela zlasti Nika Prevc in Lanišek, v finalu tudi Domen Prevc, je za 20. kolajno na nordijskih SP za zmagovito Norveško zaostala za 61,1 točke.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmini finala evropskega pokala v Ljubljani premagali turški Bešiktaš s 96:86 (23:24, 42:49, 68:69). V četrtfinalu se bodo pomerili s turškim Bahčešehirjem, tekma bo prihodnji teden v Istanbulu.

ZAGREB - Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti srednjeevropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja v Zagrebu so v slovenskem obračunu premagali i-Vent Maribor s 3:0 (22, 23, 25). V finalu se bodo pomerili z domačo Mladostjo.

ZAGREB - Odbojkarice Calcita Volleyja so v prvem polfinalnem dvoboju zaključnega turnirja srednjeevropske lige v Zagrebu s 3:1 (18, -27, 15, 22) premagale OTP banko Branik. V finalu bodo njihove tekmice odbojkarice Mladosti.

LJUBLJANA - Nogometaši Bayern Münchna, Barcelone in Liverpoola so slavili na prvih tekmah osmine finala elitne lige prvakov. Bavarci so premagali Bayer Leverkusen s 3:0, Barcelona je bila boljša od Benfice z 1:0, Liverpool pa od PSG z enakim rezultatom. Že pred tem je milanski Inter premagal Feyenoord z 2:0.

DOMŽALE/AJDOVŠČINA - Nogometaši Domžal so v zaostali tekmi 22. kroga Prve lige Telemach doma premagali Olimpijo s 3:1 (1:0), nogometaši Primorja in Kopra pa so se v zaostali tekmi 21. kroga razšli z 1:1 (1:1).

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanskega Brava Big Banga so se po zanesljivi zmagi s 7:0 proti Račam uvrstili v četrtfinale pokala Pivovarne Union. Lendavska Nafta je pri Čardi Martjancih slavila z 2:1. Že pred tem so si od prvoligašev vstopnico za med najboljših osem priigrali Maribor, Olimpija, Celje in Koper.

LJUBLJANA - Rokometaši v skupini B lige prvakov danes igrajo zadnje tekme skupinskega dela. Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc sta z Barcelono po zmagi s 36:27 nad Kolstadom potrdila prvo mesto v skupini. Izgubila pa sta Aleks Kavčič z Zagrebom proti Kielcam in Borut Mačkovšek s Szegedom proti Magdeburgu.

TRONDHEIM - Jonna Sundling in Maja Dahlqvist sta v ekipnem sprintu smučarskega teka na svetovnem prvenstvu v Trondheimu upravičili vlogo prvih favoritinj in poskrbeli, da je Švedska ubranila naslov iz Planice. Švedinji sta za 2,90 sekunde premagali Američanki Jessie Diggins in Julio Kern, tretje mesto sta zasedli Švicarki Anja Weber in Nadine Fänhdrich.

TRONDHEIM - Če sta norveški smučarski tekačici na ekipni sprinterski preizkušnji svetovnega prvenstva v Trondheimu s petim mestom razočarali domačo javnost, pa to ne velja za moška predstavnika. Erik Valnes in Johannes Hoesflot Klaebo sta zanesljivo premagala vso konkurenco, Finca sta premagala za dobre štiri sekunde, tretje mesto sta zasedla Šveda.

LJUBLJANA - Judoistka Andreja Leški in kajakaš Anže Urankar sta najboljša športnica in športnik Ljubljane leta 2024. Na prireditvi Športne zveze Ljubljana in Mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu je nagrado za najboljšo moško ekipo prejel odbojkarski klub ACH Volley, za najboljšo žensko ekipo pa rokometašice Krima Mercatorja.

LJUBLJANA - Slovenski športniki, ki bodo marca nastopali na zimskih igrah specialne olimpijade, so se danes predstavili v Ljubljani. Letos bodo igre potekale v Torinu med 8. in 15. marcem. V slovenski ekipi je 16 aktivnih udeležencev.