Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po dveh dneh občutnih padcev sklenili udobno v zelenem. Delnice so se podražile ob odločitvi administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo preložila uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz avtomobilov iz Kanade in Mehike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.